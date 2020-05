Chi ha inventato il death metal?

I Possessed

Altri considerano i Possessed come veri iniziatori del genere dato che, per primi, inserirono in un loro album una traccia dal nome Death Metal. L'album in questione è SEVEN CHURCHES del 1985 ma il pezzo esisteva già sotto forma di demo registrata dalla band addirittura l'anno prima, quando il genere era ancora solo pura sperimentazione.

Ma cosa ha fatto sì che dal trash metal i Possessed passassero alla sperimentazione di un genere tutto nuovo per l'epoca? Che cosa differenzia SEVEN CHURCHES dal sopracitato PLEASURE TO KILL, per esempio? Mentre prima dell'avvento del death metal il trash metal era considerata la parte più oscura dell'heavy metal, con la pubblicazione di SEVEN CHURCHES si arrivò sicuramente a un punto di rottura. Fu un disco che stabilì nuovi orizzonti entro i quali l'heavy metal avrebbe potuto spingersi.