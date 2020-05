Le più belle cover di “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum

Con A Whiter Shade of Pale i Procol Harum entrarono a gamba tesa nella storia della musica facendosi ricordare per sempre come uno dei gruppi prog più promettenti e di talento dell'epoca, ma non solo: non si trattò solo di un successo di critica, riservato a un pubblico di nicchia esperto in tecnicismi, ma anche di un grande successo di pubblico che si appassionò fin da subito al rock progressivo portato avanti dalla band britannica.

Il 25 maggio 1967, A Whiter Shade of Pale entrò nella classifica inglese stilata dal mensile «Record Retailer» e, l'8 giugno, raggiunse poi il primo posto, mantenendolo per ben sei settimane consecutive.

Per via dell'incredibile successo raggiunto, la canzone venne ripresa da innumerevoli artisti. Fare una lista esaustiva delle cover del brano che nel tempo sono state realizzare sarebbe quasi impossibile, ma ve ne proponiamo alcune di quelle che ci sono rimaste maggiormente nel cuore.

Annie Lennox

Se parliamo di cover di A Whiter Shade of Pale è impossibile non citare quella del 1995 della cantante scozzese Annie Lennox. Si tratta del secondo singolo estratto dal secondo album come solista della cantante, MEDUSA.