THE ANTHOLOGY: in arrivo una straordinaria raccolta tributo a Greg Lake

Esce il 23 ottobre un'imperdibile antologia che percorre tutta la carriera di Greg Lake: le prime registrazioni, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer e progetti solisti.

Lo ricordiamo con i The Shame, i The Shy Limbs, con i King Crimson e con i mitici Emerson Lake & Palmer. Nella nostra mente, il nome di Greg Lake si unisce ai titoli di solista, produttore, compositore, paroliere, bassista straordinario: insomma, Greg Lake aveva tutto.

Il 23 ottobre, BMG rende il giusto tributo al percorso professionale di Greg Lake, scomparso nel 2016 per un cancro al pancreas, con THE ANTHOLOGY, una raccolta essenziale delle sue canzoni e delle sue performance più rappresentative.

THE ANTHOLOGY contiene molte perle al suo interno: per cominciare c'è il raro e ricercatissimo Psych 45 Love che Lake ha registrato nel 1969 con gli Shy Limbs, insieme ai tesori accuratamente scelti degli album di successo degli ELP, in particolare Take A Pebble, C'est La Vie e Lucky Man.

Nessuna antologia sarebbe completa senza l'amatissima hit da solista I Believe In Father Christmas, l'inclusione di 21st Schizoid Man, Peace e In The Court Of The Crimson King dei King Crimson.

In più, troveremo la ri-registrazione di Greg del vecchio successo degli ELP Closer To Believing realizzata nei suoi ultimi anni di vita, che può essere ascoltata sul secondo CD.

A proposito della nuova versione del brano, Stewart Young, manager degli ELP, ha condiviso un toccante aneddoto:

Sono andato a trovare Greg appena quattro giorni prima che morisse. Era ovviamente in pessime condizioni, ma ho portato con me un piccolo lettore portatile e il suo nuovo album LIVE IN PIACENZA che aveva registrato in Italia. Avevo anche il mix finale della sua nuova versione di "Closer To Believing", che ritenevo favolosa.

Stewart chiese a Greg se gli sarebbe piaciuto ascoltare il brano, anche se erano in un ospedale e la musica era piuttosto alta. Avrebbe dovuto abbassare il volume? Greg rispose: