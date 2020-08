Da “I Like Chopin” ai Genesis: la nuova playlist di Gazebo solo per Prog Italia!

Paul Mazzolini, vero nome di Gazebo, eroe della disco Made in Italy degli anni ’80, ha stilato per noi la sua playlist di brani preferiti dei Genesis.

Paul Mazzolini, vero nome di Gazebo, eroe della disco Made in Italy degli anni ’80 (I Like Chopin, Masterpiece, Lunatic, Dolce Vita, etc), è un grande amante dei Genesis e del rock progressivo in generale. Non a caso indossa spesso la spilletta promozionale di «Prog Italia» e, come vedete nella foto allegata, è andato in edicola per acquistare LA PARTE MANCANTE, il bellissimo album in vinile di Francesco Di Giacomo, pubblicato per Sprea Editori con «Prog Italia».

In occasione dell’uscita dello Speciale Genesis l’ho contattato per fargli stilare una playlist con i 10 brani che più ama del gruppo inglese e lui ha risposto: “Certo, 10 è dura! Almeno il triplo J”.

Poi si è limitato a 24!

La sua playlist si intitola Gazebo Loves Genesis e la trovate qui: