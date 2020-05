Quando Peter Criss cercò di sabotare alcuni concerti dei Kiss

Nonostante ciò, non mancarono le critiche, sia perché molti trovavano che l'album avesse un intento molto più commerciale rispetto ai precedenti, ma soprattutto perché, come dichiarerà Stanley stesso, non è assimilabile ai lavori classici della band anche per via della mancanza di Criss alla batteria.

Insomma, si trattò di un album che segnò sia il ritorno in scena dei Kiss come band (che non pubblicavano un album in studio dal 1977, fatta eccezione per i lavori come solisti che ogni membro del gruppo registrò e che verranno, poi, pubblicati simultaneamente il 18 settembre del 1978) ma fu anche un album di rottura, come testimonia l'uscita dal gruppo di Criss che avverrà di lì a poco.

Si dice che i rapporti fra i membri della band fossero arrivati a essere talmente tesi che Criss tentò di sabotare le sue ultime date live con la band attorno al dicembre del 1979.

Pare, per esempio, che Criss, nel bel mezzo di uno show, fece segno a Stanley di rallentare nell'esecuzione di un brano, facendo infuriare il frontman della band che lo ritenne un affronto personale. Così, Criss rallentò apposta il ritmo della canzone in modo da mettere Stanley in difficoltà, cosa che, in effetti, successe.

Insomma, alla base di un album epico ci sono stati innumerevoli fraintendimenti fra i membri dei Kiss, ognuno dei quali aveva dei motivi più o meno validi per agire in quel modo. Chi avrà avuto ragione? Forse è impossibile dirlo.