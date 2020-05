La prima volta del sintetizzatore Moog

Nasceva il 23 maggio 1934 Robert Moog, padre del sintetizzatore a tastiera. Vi raccontiamo la storia del primo disco suonato interamente con il Moog.

Tracciare le origini del sintetizzatore, quello strumento musicale capace di generare imitazioni di strumenti musicali reali o di creare suoni ed effetti non esistenti in natura, non è facile. La storia del sintetizzatore comincia prima di quanto possiamo pensare, forse addirittura nel 1876, quando Elisha Gray inventò il telegrafo musicale, uno dei primi strumenti musicali elettronici della storia.

Certo, è con l’inizio del Novecento che si assiste allo sviluppo scientifico dell'elettronica e, di conseguenza, alla nascita e all'evoluzione della musica elettronica.

Arriviamo così al 1963, quando Robert Arthur Moog, un ingegnere americano di origine tedesca inventò uno dei primi sintetizzatori musicali a tastiera.

Il suono del sintetizzatore a marca Moog, con il suo modello Minimoog, conquistò il duo formato da Simon & Garfunkel, che lo utilizzarono nel loro splendido album BOOKENDS, i Beatles, che se ne servirono per ABBEY ROAD, ma anche i Doors (Riders on the storm), Keith Emerson, Rick Wakeman (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).