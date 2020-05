Quando Keith Moon degli Who mise dei pesci rossi nella sua batteria

Talentoso quanto eccentrico. Il 25 maggio del 1978 Keith Moon si esibì per l'ultima volta con gli Who. E il mondo non avrebbe più dimenticato le sue stranezze.

Il 25 maggio del 1978, dopo un breve concerto all'interno degli Shepperton Studios di Londra, Keith Moon fece un inchino, strinse la mano a qualche fan e scese dal palco. Nessuno poteva immaginare allora che quello sarebbe stato il suo ultimo live prima di morire.

L'ultimo atto finale di un batterista che, per sentirsi bene, aveva bisogno di far parlare di sè. Anzi, aveva bisogno di avere attorno molte persone che gli dicessero di non fare qualcosa, così da farlo.

Keith Moon era entrato negli Who nel 1964. Adolescente irrequieto, aveva cominciato a suonare la batteria da autodidatta, per sfogarsi. Non sapeva leggere né scrivere musica, ma imparò imitando alcuni dei musicisti jazz più importanti di sempre, come Gene Krupa e Buddy Rich.

Nella band di Pete Townshend e Roger Daltrey, Keith si era ambientato facilmente: se la band era infatti solita distruggere gli strumenti sul palco in quella che definiva poeticamente "arte distruttiva" (in questo articolo vi abbiamo parlato delle chitarre di Pete Townshend), Moon osò di più. Li faceva saltare in aria.

Nel 1967, per esempio, presso gli studi CBS Television di Los Angeles, nascose dell'esplosivo in una delle grancasse della batteria. Sul finale di My Generation diede un calcio alla grancassa innescando la carica. Il risultato? Capelli bruciacchiati per Pete Townshend, oltre a gravi danni all'udito, ferite al braccio per il folle batterista.