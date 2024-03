Abiti a Milano? Non perderti il SANNOLO!

Negli anni, a giudicare gli artisti si sono susseguite varie personalità del mondo radiofonico, giornalistico e discografico tra cui Luca de Gennaro, Carlo Pastore, Coez, La Pina, Syria, Petra Loreggian, Antonio Filippelli, Pietro Camonchia, Taketo, Filippo Ferrari, Silvia Gianatti.

I premi in palio saranno di due tipologie: quelli in denaro (es 2023: 1500 euro al primo, 1000 al secondo e 500 al terzo) e le experience musicali, come uno showcase nell’auditorum di Radio Popolare, media partner dell'evento, una collaborazione con il beatmaker Goedi (Asian Fake), un mini tour per i locali di Nolo, distribuzione con Capitol Records (Universal) e con l'etichetta Gotham Dischi e Orangle Record, consulenza artistica fornita da Fluido Studio.

Come funziona il festival? Gli artisti iscritti alla gara e selezionati nelle varie fasi, verranno suddivisi in due gruppi: durante la serata del 21 Marzo si esibirà il primo gruppo di artisti composto dai vincitori del bando. Il giorno successivo, venerdì 22 Marzo, toccherà invece al secondo gruppo. I finalisti, selezionati ogni serata, si esibiranno ancora il 23 Marzo durante la finale, al termine della quale verranno decretati i vincitori e assegnati i vari premi.

Il festival, nato come occasione per costruire una socialità del quartiere, negli anni ha abbracciato un animo inclusivo verso il resto di Milano e non solo, sposando tra l’altro cause di impegno civile come il passaggio, per i locali della zona, al biodegradabile e la riforestazione di 500 alberi a Milano (Forestami).