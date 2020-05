La notte in cui il fiume inghiottì Jeff Buckley

Come anticipavamo, la sera del 29 maggio 1997, in attesa della sua band che proprio in quel momento stava volando da New York a Memphis per aiutarlo nelle registrazioni, Buckley decise di fare una nuotata nel fiume Wolf, un affluente del più grande Mississippi il cui punto di incrocio si trova proprio in corrispondenza con la città di Memphis. Quella sera Buckley non era solo: era accompagnato da un tecnico che lavorava con lui, Keith Foti che raccontò che Jeff volle farsi il bagno vestito di tutto punto e canticchiando il ritornello di Whole Lotta Love dei Led Zeppelin.

Foti rimase a riva mentre Buckley si tuffò e, dopo un breve momento di distrazione il tecnico alzò lo sguardo e notò che Jeff era sparito nel nulla. Foti allertò subito le autorità che impiegarono un elicottero e, in seguito, una squadra di sommozzatori per cercare di trovare l'artista. Fu una corsa contro il tempo che, però, finì solo il 4 giugno quando, finalmente, alcuni abitanti della zona segnalarono alla polizia l'avvistamento di un corpo senza vita nel fiume Wolf che, purtroppo, si rivelò essere proprio quello di Buckley.

L'autopsia non rivelò nessuna traccia di alcool o di droga nel corpo di Jeff la cui morte, dunque, non sembra essere accerchiata da nessun alone di mistero ma pare, semplicemente, uno sfortunatissimo incidente.

Nonostante ciò, Dave Lory, il manager di Buckley di cui parlavamo poco fa, sembra essere confuso riguardo allo stato d'animo dell'artista che, a suo dire, nelle settimane precedenti all'accaduto si era comportato in maniera bizzarra:

Stava cercando di comprare una casa che non era in vendita. Stava cercando di comprare un auto che non era in vendita. Fece una proposta di matrimonio a Joan [la sua ragazza del tempo, N.d.R.]. Mandò addirittura il suo curriculum allo zoo di Memphis per diventare un custode di farfalle – un sacco di cose strane che non erano proprio da lui. Credo che avesse molta voglia di sistemarsi. Voleva una vita normale.

Anche Joan Wasser, la ragazza di Buckley, sembra convinta che Jeff sapesse che già da molto tempo prima che il suo destino sarebbe stato segnato da una morte prematura:

Poco dopo esserci conosciuti Jeff mi disse "So che morirò giovane".

Insomma, pare che molte persone vicine all'artista, in un modo o nell'altro, si aspettassero che accadesse qualcosa di grosso in quel periodo anche se nessuno si aspettava di perdere un amico, un collega o un amante così improvvisamente.