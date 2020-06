Quella volta in cui gli ZZ Top recitarono in “Ritorno al Futuro”

Ma come sono arrivati gli ZZ Top in Ritorno al futuro III?

Proprio il regista del film, Robert Zemeckis, ha risposto alla domanda:

Non volevamo la solita strofa suonata con un violino. Volevamo creare una vera e propria canzone, quindi riuscimmo a convincere gli ZZ Top a raggiungerci, indossando degli abiti d'epoca per venire a suonare con la band.

Bisogna ammetterlo, Zemekis aveva ragione. Il look degli ZZ Top, adeguato al contesto storico in cui il film è ambientato, si adattava perfettamente all'autenticità della scena. Tanto che, quando arrivarono sul set per la prima volta, in molti li scambiarono per delle comparse. Quando iniziarono a suonare, però, nessuno ebbe più dubbi su quale fosse il loro ruolo.

Non solo la performance del gruppo nel film fu magistrale, ma il trio riuscì anche a rallegrare l'atmosfera sul set. Lo ricorda il protagonista del film, Michael J. Fox:

Sono dei ragazzi fantastici. Si presentarono sul set e fecero tutte le cose richieste. Tra una ripresa e l'altra però si sedevano e suonavano blues con le loro chitarre acustiche dando vita a delle vere mini jam session. È stato molto divertente.

Ecco qui i dietro le quinte del cameo: