NOTE DI VIAGGIO: ecco quando uscirà il nuovo capitolo del progetto di Francesco Guccini

Mentre si avvicina l'ottantesimo compleanno del cantautore Francesco Guccini, si avvicina anche la fine della preparazione del secondo volume del suo progetto musicale NOTE DI VIAGGIO. Tutti i dettagli:

La poetica di Francesco Guccini accompagna da sempre il cammino degli italiani, tra bellezza, vita e temi scottanti d'attualità. Il prossimo 14 giugno il cantautore compirà 80 anni. E mentre l'Italia si prepara a omaggiare il suo grande maestro, lo staff della BMG annuncia importanti novità.

Il 15 novembre 2019, come i fan del cantautore ricorderanno, è uscita NOTE DI VIAGGIO – CAPITOLO 1: VENITE AVANTI…, una raccolta delle più belle canzoni dell'artista, interamente prodotta e arrangiata da Mauro Pagani, storico musicista e per la prima volta produttore al fianco di Guccini (potete leggere qua la nostra intervista al cantautore) e interpretate dalle grandi voci della musica italiana.

Il progetto conteneva anche l'inedito Natale a Pavana, poesia in dialetto scritta tempo prima da Guccini e messa in musica da Mauro Pagani. Nel brano, il cantautore raccontava la nostalgia dei ricordi della sua infanzia a Pavana legati al Natale in famiglia, in compagnia di nonni e prozii.