Guccini e la censura di “Dio è morto”. Ma in Vaticano…

Non perderti lo speciale su Guccini, disponibile dal 5 novembre in edicola e online! 🔥

Era il 1965. Il mondo era quasi alle porte di quella che sarebbe stata una contestazione epocale, che avrebbe avuto luogo nelle piazze e nelle più grandi città del pianeta solo tre anni dopo.

In questo clima pregno di fermento culturale e politico, Guccini scrisse un testo che sarebbe stato ritenuto da molti l'apripista per la canzone italiana di protesta. In realtà, la canzone non era stata pensata espressamente per esserlo, né per dare la voce a una generazione, ma semplicemente per mettere in parole i pensieri del suo autore.

Parliamo di Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge), inciso dopo poco anche dai Nomadi.