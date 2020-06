Quale fu il primo LP della storia della musica?

Perché fu possibile tale innovazione? Perché con l'introduzione di un nuovo materiale, il PVC, si ebbe la possibilità di rimpicciolire i solchi presenti sul disco. Si diminuì così il numero di giri per minuto aumentando, di contro, la durata dell'incisione. Inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare era la possibilità di registrare non più solo due tracce per disco ma fino a 10 brani. Un salto di qualità non indifferente.

Fu un'innovazione senza eguali dato che in pochissimo tempo il vecchio 78 giri venne rimpiazzato da un supporto molto più performante, di maggiore durata, più resistente, di qualità maggiore e, soprattutto, più economico da produrre sia per gli artisti che per i fan. Bastarono pochi mesi perché l'industria discografica dell'epoca si rendesse conto della grande occasione che aveva tra le mani decidendo di adottare, così, questo nuovissimo standard.

Il successo dell'LP raggiunse il suo apice nel 1978, quando si stima che ne vennero venduti quasi un miliardo in tutto il mondo. E ancora oggi, lo si può dire, il vinile non ha perso il suo fascino.