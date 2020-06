Linkin Park: “Abbiamo un inedito cantato da Chester Bennington”

Si chiama "Friendly Fire" ed è stato registrato durante le sessioni in studio di ONE MORE LIGHT. Tutti i dettagli sull'inedito dei Linkin Park:

Era il 20 luglio 2017, quando i Linkin Park si fermarono. La tragica morte di Chester Bennington sconvolse la band, i fan, gli addetti al lavoro. Piano piano i membri del gruppo si sono rimessi in piedi. Mike Shinoda, il 25 gennaio 2018, ha pubblicato a sorpresa l'EP solista POST TRAUMATIC EP contenente tre brani incentrati sul suo trascorso in seguito alla scomparsa di Bennington.

Arriva ora una notizia incredibile. Lo stesso Shinoda ha rivelato infatti, durante una chat con i fan sul suo canale della piattaforma di live streaming Twitch, di essere in possesso di materiale inedito dei Linkin Park. Si tratta di una canzone interpretata da Chester e registrata durante le sessioni dell'album ONE MORE LIGHT (leggi qua quando la titletrack del disco salvò una persona da un suicidio). Si chiama Friendly Fire.

Ecco le parole dell'artista:

C'era una canzone - una canzone di One More Light. Abbiamo mixato più canzoni di quelle che sono effettivamente finite sul disco, solo per vedere se una di loro sarebbe uscita o altro, magari potevamo usarla come lato B ed era "Friendly Fire".

La canzone, a quanto afferma Shinoda, è stata scritta in collaborazione con Jon Green, che ha lavorato con la band in occasione dell'ultimo album nel 2017. Con i Linkin Park, anche il chitarrista Brad Delson è stato coinvolto nel processo di scrittura della traccia.

Naturalmente, alla notizia, non sono mancate le domande dei fan. Uno di loro ha chiesto quando sarà possibile ascoltare il brano. La risposta di Shinoda, però, non è stata molto confortante:

Dovrai letteralmente aspettare anni per ascoltare quella canzone, amico.

Ecco qui il video in cui Mike parla del pezzo inedito cantato da Chester.