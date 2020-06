Quando i Queen si esibirono dal vivo per la prima volta

Si può far risalire l'origine dei Queen al 1968, quando il chitarrista Brian May e il bassista Tim Staffell decisero di fondare una nuova band: gli Smile. Poco dopo, in risposta a un annuncio che recitava "si cerca un batterista in stile Mitch Mitchell/Ginger Baker", Roger Taylor si unì al gruppo. Infine, quando Staffell conobbe il giovane Farrokh "Freddie" Bulsara non ci furono dubbi: avevano trovato la loro voce.

Nel 1970 però il bassista lasciò la band per unirsi a un nuovo gruppo, e venne sostituito da Mike Grose: la prima formazione dei Queen/Smile era al completo. Il loro primo ingaggio risale al 27 giugno dello stesso anno, e per l'esibizione furono pagati cinquanta sterline. Come avrebbe rivelato molto più avanti Roger Taylor, fu proprio sua madre a organizzare il concerto (uno show di beneficenza per la Croce Rossa) e a permettere quindi loro di suonare: