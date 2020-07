I Magma: la band che canta in una lingua inventata

Avete mai ascoltato qualche canzone dei Magma? Se sì, probabilmente vi sarà capitato di non capirne le parole e la ragione è più che legittima. Eccola spiegata qui sotto.

Gli appassionati di progressive rock avranno sicuramente già sentito parlare dei Magma, la band francese formatasi alla fine degli anni 60 da un'idea del batterista Christian Vander.

La particolarità della band risiede nella lingua utilizzata per scrivere i propri testi: il kobaiano. Se non avete mai sentito parlare di questa lingua non allarmatevi. Non si tratta di una vostra lacuna linguistica ma di un'intera lingua inventata di sana pianta dai Magma prima che pubblicassero il loro primo album, nel 1970.

In effetti, oltre a essere un batterista, Vander è anche un glottoteta. Si occupa infatti di glossopoiesi, quell'arte che si propone di creare linguaggi artificiali sviluppandone ogni aspetto come fonologia, grammatica e lessico.

In questo caso specifico, il kobaiano sarebbe, secondo il suo fondatore, una sorta di linguaggio alieno ma, allo stesso tempo, universale. Si parla di linguaggio alieno poiché parlato dagli extraterrestri che popolano il pianeta di Kobaïa nel quale è ambientato MAGMA, l'eponimo album della band. Un disco che racconta la storia di un gruppo di umani che fugge verso questo fantomatico pianeta (Kobaïa, appunto) per sfuggire alle brutture della vita sulla Terra.

Qui sotto l'album nella sua edizione del 1988, dopo che venne rinominato KOBAÏA.