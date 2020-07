“La Tua Alternativa”: è online il nuovo singolo di Filippo Cattaneo Ponzoni

Dopo l'uscita di Dimenticarmi di te lo scorso 15 maggio, La Tua Alternativa è il titolo del secondo singolo del ventenne bergamasco Filippo Cattaneo Ponzoni, prodotto insieme a Fabio Brignone e distribuito da Artist First. La canzone, disponibile da ieri, mercoledì primo luglio, su tutte le piattaforme digitali, dà anche il titolo alla prima fatica del giovane chitarrista: un EP di cinque brani interamente composti da Filippo.

La copertina del singolo è stata realizzata da Paolo De Francesco, noto grafico bergamasco che negli anni ha lavorato con Zucchero, Diodato, Mika, Tiziano Ferro e molti altri artisti. È lo stesso Filippo a raccontarci il contenuto del brano:

La canzone parla di un isolamento interiore che permette, per un momento, di distaccarci da ciò che accade attorno a noi. Spesso ci ritroviamo a pensare alle cose negative che ci circondano e che non lasciano modo di vedere altro. In realtà si può sempre trovare la propria alternativa in ogni cosa, basta alzare lo sguardo e guardarsi intorno, a volte si trova proprio davanti a noi e non ce ne rendiamo neanche conto.