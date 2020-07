Quando Diana Ross cantò per Nelson Mandela

Fino a quel momento, Diana Ross si era sempre rifiutata di esibirsi in Sudafrica, per via del forte razzismo che vi imperava. Mandela era però riuscito in un'impresa che sembrava impossibile: porre fine al regime di apartheid. Così, nel '94, era diventato il primo Presidente di colore del Paese. Fu proprio lui a chiedere a una delle artiste afroamericane più famose a livello internazionale di cantare in occasione dell'inaugurazione del nuovo stadio. Perciò, quando la cantante si esibì a Johannesburg, tra i fan accorsi ad ascoltarla c'era anche lui. Il giorno precedente infatti aveva dichiarato:

Dopo il concerto, la cantante fu invitata ad andare a trovare Mandela direttamente a casa sua. Qui, trovò un gran numero di fotografi ad attenderli. Ci fu una canzone, in particolare, che Diana Ross dedicò al Presidente sudafricano: Only Love Can Conquer All. Il brano sintetizza alla perfezione il movimento di protesta pacifico messo in moto da Nelson Mandela, che era riuscito a smantellare un sistema di segregazione razziale che perdurava da decenni.

They tell us it's better

That people should stay with their own kind

Divided by colour, afraid to be hurt by the other (yeah)

What if we try talking

We'll see we're the same on the inside

Can't let it, can't let hatred rule

Let your love in

Only love can conquer all

Only love can break down the walls