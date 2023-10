THE VELVET UNDERGROUND – banane, droga e femmine fatali | VINILE

Sarà anche una delle citazioni più abusate della storia del rock, ma non si può evitare di quotare Brian Eno, secondo cui se è vero che questo disco fu acquistato da sole 30.000 persone nei suoi primi cinque anni di vita, ognuno di quei 30.000 avrebbe in seguito formato una band. Ma come è possibile che un album così, oltretutto prodotto e promosso da un vate della comunicazione come Andy Warhol, non spiccò immediatamente il volo?

Cominciamo dalla scarsa fiducia dei discografici: secondo Paul Morrissey, manager di Warhol, la Verve (sussidiaria della MGM) non sapeva cosa farsene dei Velvet. E Tom Wilson, l’esperto produttore de facto del disco, non aveva alcuna fiducia in Lou Reed e accettò di occuparsene solo per la presenza della bellissima modella tedesca Nico. La diffusione dell’album, poi, registrato a più riprese tra l’aprile e il novembre del 1966, fu ulteriormente complicata dal super risarcimento chiesto dall’attore Eric Emerson immortalato senza autorizzazione nella foto di retrocopertina della prima edizione.