Un omaggio speciale nel prossimo numero di VINILE!

Se c'è una cantautrice italiana che ha incantato per generazioni con la sua voce soave e la sua personalità affascinante, quella è Giuni Russo. Un talento raro e genuino, una carriera costellata di successi che la mantiene viva nelle nostre orecchie e nei nostri cuori a distanza di decenni; Giuni è una figura intramontabile della musica italiana che continua ad ispirare e affascinare, oggi come ieri.

Per questo abbiamo voluto dedicare prossimo numero di Vinile, in uscita il 28 ottobre, a questa icona unica nel suo genere attraverso i suoi album amati, ascoltati e commentati da 15 cantautrici compositrici, produttrici e arrangiatrici che hanno raccontato la loro Giuni con gli occhi (e le orecchie) delle ascoltatrici attente e delle musiciste appassionate. Tutti gli album uno dietro l’altro, in ordine cronologico, raccontati con affetto e lucidità artistica per rendere omaggio a un’artista davvero straordinaria, unica e indimenticabile.