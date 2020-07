“The Wall”: il film ispirato al concept album dei Pink Floyd

L'alienazione sperimentata dal protagonista dell'album (non a caso chiamato Pink), è la stessa che negli anni settanta vivevano i Pink Floyd, in particolar modo Roger Waters, causata dalla fama:

Il pubblico e quei concerti enormi si fanno, penso, per amore del successo. Quando una band o una persona divengono degli idoli, può avere a che fare col successo che quella persona manifesta, ma non più necessariamente con la qualità del lavoro che produce.

Così, Waters decise di spingersi oltre l'album, e di dare a Pink e al suo straniamento un volto in carne e ossa: è la genesi del film The Wall. La pellicola racconta la storia della rockstar già protagonista dell'album, dei suoi disagi esistenziali che lo portano a trasformarsi in un dittatore spietato (in fondo, il motore dei totalitarismi non sono proprio le paure?). Ovviamente, fa tutto ciò guidato dalla colonna sonora, dai brani che compongono THE WALL, anche se con alcune modifiche. Sono assenti, per esempio, i pezzi Hey You e The Show Must Go On.

La componente esistenziale e che coinvolge tutta l'umanità si intreccia nell'opera a quella autobiografica e personale, non da sottovalutare. Il protagonista, Pink, ha perso il padre durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio come Waters. E come Waters ha avuto a che fare con insegnanti eccessivamente autoritari. Infine, il riferimento alla dipendenza dalle droghe non può non collegarsi indirettamente all'esperienza di Syd Barrett.