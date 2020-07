Come i Queen rischiarono di non pubblicare mai il loro album d’esordio

È interessante ricordare che uno dei brani di maggiore successo dell'album, Doing All Right, venne scritto da Brian May quando ancora i Queen non esistevano ma esisteva la loro precedente formazione, gli Smile composti da Brian May, Roger Taylor e Tim Staffell. Quest'ultimo, in particolare, collaborò con May alla stesura del brano, evento piuttosto raro da osservare in una canzone dei Queen che, solitamente, non godono della partecipazione di artisti esterni al gruppo.