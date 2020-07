Quando Alan Vega dei Suicide venne quasi colpito da un’ascia durante un concerto

Ci sono molti modi di esprimere il proprio dissenso nei confronti di una band. Uno di questi non è certamente lanciare un'ascia sul palco. L'ha imparato a proprie spese Alan Vega, voce dei Suicide. Ecco cosa accadde.

Chi fra i nostri lettori è appassionato di musica techno e synth-pop forse avrà già sentito parlare dei Suicide, gruppo newyorkese formatosi nel 1971 e attivo durante l'epoca del picco di new wave.

I Suicide, in effetti, pur non essendo molto apprezzati dal grande pubblico per via delle loro sperimentazioni spesso considerate troppo estreme, sono visti da molti come i predecessori di generi musicali che si sono affermati circa un decennio più tardi rispetto alla loro discesa in campo.

La band era, in realtà, un duo composto da Martin Rev (sintetizzatore e drum machine) e Alan Vega (voce). Fu proprio la scomparsa di quest'ultimo a decretare, nel luglio del 2016, la fine del gruppo attivo dal lontano 1971 (anche se non in maniera continuativa).

Il brano più famoso del due è, probabilmente, Frankie Teardrop, pezzo contenuto nel loro eponimo album d'esordio del 1977.