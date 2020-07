Guns N’ Roses: qual era la copertina originale di APPETITE FOR DESTRUCTION?

A questo punto la scelta ricadde su un'opera del pittore Robert Williams, intitolata proprio Appetite for Destruction. Da qui, infatti, la band avrebbe preso il nome per il suo album. Il disegno prescelto si colloca in una sorta di mondo futuristico e rappresenta un automa dall'aspetto mostruoso che tenta di violentare una donna semi-svenuta, fino a quando una sorta di mostro alieno accorre per salvarla. La band sapeva che si trattava di un'opera estremamente provocatoria, che avrebbe fatto scalpore.

Non fu però lo scandalo la ragione per la quale l'album venne ritirato poco dopo la sua pubblicazione. Il problema, in realtà, fu che i Guns N' Roses non avevano pagato il copyright dell'immagine a Williams.

Quando l'album venne momentaneamente tolto dal mercato, però, alcune copie erano già state vendute: oggi il loro valore è inestimabile.