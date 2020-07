È online “A Taste of Winter”, nuovo videoclip dei faentini Witchwood

Chi sono i Witchwood?

Nata a Faenza dalle ceneri dai Buttered Bacon Biscuits, la band riunisce Ricky (voce, chitarra e principale compositore di tutti i brani), Andy (batteria), Steve (hammond, synth, tastiere), Sam (flauto) e Luca Celotti (basso).

Si tratta di tutti musicisti attivi da decenni, con esperienze di registrazione con altre band e collaborazioni con artisti del calibro di Martin Grice (Delirium) e Nik Turner (Hawkwind). Il debut album LITANIES FROM THE WOODS, frutto di quasi due anni di composizione, lunghe sessioni di prove e registrazioni, esce per Jolly Roger Records nel maggio 2015 in CD e digitale e ottobre 2015 in doppio vinile.

A ottobre 2016 esce il nuovo EP HANDFUL OF STARS per presentare il nuovo chitarrista Antonino Stella, stimato session man e amico di lunga data di Ricky. All'EP si aggiunge il nuovo videoclip della titletrack, realizzato dalle tavole dell'artista Dimitri Corradini.