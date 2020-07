Sognare la California con i Mamas & Papas

Prima del 1966, il mondo non conosceva ancora i Mamas & Papas. Poi uscì California Dreamin', e cambiò tutto. Ecco la storia di una hit:

Il 29 luglio 1974 la cantante Cass Elliot venne colpita da un infarto fatale. Aveva solo 32 anni. La sua carriera, però, era stata piena. Prima dei nove album da solista, la cantante era diventata famosa come membro del gruppo Mamas & Papas. La canzone che portò il gruppo alla ribalta era California Dreamin', uscita nel '66 nell'album IF YOU CAN BELIEVE YOUR EYES AND EARS.

In realtà, prima dell'uscita del pezzo, i Mamas & Papas non erano conosciuti nella scena musicale globale. Ma con California Dreamin' tutto cambiò: il titolo arrivò a raggiungere il primo posto della classifica Billboard Hot 100 e la band divenne la portavoce di un'intera generazione, quella degli hippie. Con il tempo, il successo del pezzo non accennò a diminuire. Venne introdotto nel celebre film Forrest Gump, e ne vennero realizzate innumerevoli cover, come quella dei Beach Boys, dei R.E.M, o la versione italiana ad opera dei Dik Dik.