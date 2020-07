5 stranissime richieste delle rockstar nel backstage

3. I Nine Inch Nails e l'amido di mais

Correva l'anno 1989 quando, durante un tour, i Nine Inch Nails richiesero diverse scatole di amido di mais. Un desiderio tanto facile da esaudire quanto insolito che lasciò i rider particolarmente stupiti. Alle richieste di spiegazioni, però, i membri della band risposero che non si trattava di un ingrediente destinato alla preparazione di qualche strano dolce, ma semplicemente di un modo per indossare (e per sfilarsi) meglio i propri abiti di scena in pelle: proprio come il borotalco, in effetti, la fecola di mais asciuga la pelle e aiuta gli indumenti attillati a scivolare meglio.