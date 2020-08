Quell’ultimo album dei The Nice prima dello scioglimento

Dopo aver ormai raggiunto il successo commerciale, Emerson decise di lasciare la band e di formare, nel 1970, gli ormai celeberrimi Emerson, Lake & Palmer. Non prima, però, di aver pubblicato l'ultimo album con la band, FIVE BRIDGES. Del materiale inedito verrà poi raccolto e pubblicato in ELEGY, album del 1971 e nella raccolta AUTUMN '67-SPRING '68, del 1972.

L'album è nato da una richiesta di collaborazione da parte degli organizzatori del Newcastle Upon Tyne Arts Festival. I pezzi contenuti in FIVE BRIDGES sono, come molti altri lavori della band, un mix fra stili diversi, in questo caso il jazz e la musica classica.

Il titolo dell'album (e il suo contenuto) sono stati ispirati dalla città di Newcastle, città vicina alla costa orientale dell'Inghilterra e sede del festival al quale la band era stata invitata a partecipare. In effetti, Newcastle è famosa per i suoi cinque ponti che collegano le due rive del fiume Tyne che divide la città in due.

Nonostante lo stile molto ricercato dell'opera (basti pensare che il disco contiene perfino un "mashup" fra Country Pie, celebre pezzo di Dylan, e il Concerto brandeburghese n° 6 di Bach) il pubblico apprezzo molto le sonorità portate come una ventata d'aria fresca dai The Nice. Insomma, fu una degna conclusione di un più che riuscito percorso artistico.