Quando i Ramones bruciarono (per finta) una scuola

Ecco cosa accadde quando i Ramones furono ingaggiati per un film che aveva per protagonisti dei ribelli proprio come loro.

Era l'agosto del 1979 e i Ramones si stavano già facendo strada nel mondo dell'industria musicale a colpi di punk rock quando decisero di lanciarsi anche nel mondo del cinema.

Parliamo di Rock 'n' Roll High School, la commedia musicale che ebbe il merito di consolidare notevolmente la fama dei Ramones non solo come artisti ma anche come delle vere e proprie icone (qui vi abbiamo parlato di come, fin dal loro album d'esordio, i Ramones siano stati visti come delle icone di stile per via del loro particolare modo di vestire e di comportarsi).

Il film è ambientato negli anni 80 e racconta la storia di alcuni scatenatissimi studenti di una scuola superiore degli States che amano il rock 'n' roll e, in particolare, i Ramones. La leggenda narra che una delle ragazze più attive della scuola, Riff Randell, sia rimasta in fila per ben tre giorni consecutivi pur di aggiudicarsi un biglietto per vedere il concerto della sua band del cuore, sperando di riuscire a incontrare il suo idolo Joey Ramone.

A lui, Riff sogna di poter consegnare personalmente la bozza di una canzone che ha scritto e che porta il titolo di Rock 'n' Roll High School (qui sotto, alcune scene del film che mostrano il pezzo cantato dalla band).