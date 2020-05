La doppia vita di Joey Ramone

Il 19 maggio 1951 nasceva la voce del punk rock americano. Ma sapevate che Joey Ramone, oltre alla musica, negli anni 90 si era dedicato alla vendita azionaria?

Occhiali scuri, capelli lunghi, giacca in pelle. Quando pensiamo ai Ramones, forse, la prima cosa che ci viene in mente è quel look iconico, che scrisse la storia del punk rock americano. Quel look, Joey Ramone lo aveva già fatto suo prima ancora della sua militanza nei Ramones.

La musica, nella vita di Jeffrey Ross Hyman, era entrata molto presto. Già durante l'adolescenza, infatti, Joey si esibiva negli Snipers, indossando stivali rosa, una maglia nera, guanti lunghi fino al gomito e occhiali rotondi.

Poi arrivarono i Ramones, con cui Joey militò come batterista, per poi sostituire Dee Dee alla voce. Il compagno, infatti, faceva fatica a suonare il basso e a cantare contemporaneamente. Con il gruppo, Joey restò fino al 1996 prima di intraprendere una carriera solista che i suoi fan, purtroppo, avrebbero avuto modo di conoscere solo dopo la sua morte, quel tragico 15 aprile 2001 (vi abbiamo raccontato in questo articolo cosa successe quel giorno).