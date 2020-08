“Speciale Genesis”: tutte le anticipazioni domani su Radio Elettrica!

Domani dalle 15 alle 18, su Radio Elettrica, Guido Bellachioma e Gianpaolo Castaldo racconteranno "storie di Genesis". Un appuntamento da non perdere.

Ve lo abbiamo già anticipato: il 6 agosto uscirà in tutte le edicole e sul nostro store online uno speciale tutto dedicato ai Genesis (guarda qui il video promozionale), a cura della rivista di casa Sprea «Prog Italia», da tempo punto di riferimento degli appassionati di rock progressivo e dintorni.

Per presentare questo numero speciale, mercoledì 5 dalle 15 alle 18 su Radio Elettrica il direttore di «Prog Italia» Guido Bellachioma e Gianpaolo Castaldo racconteranno “storie di Genesis e dintorni”.

Parteciperanno anche Gazebo (appassionato Genesis DOC), Marco Zatterin (vice direttore de «La Stampa»), Francesco Gazzara, Roberto D'Amore degli Estro, Marcello Cirese (collezionista “malato di Genesis”), Simone Romani (curatore per la collana Lizard della Rizzoli di due libri a codice Genesis: la recentissima autobiografia di Steve Hackett, A Genesis in My Bed, e il monumentale The Lamb).

Saranno tre ore ricche di buona musica e qualche parola in libertà…

Potrete ascoltare la trasmissione in diretta sul sito www.radioelettrica.it, su cui potrete trovare tutte le app per i dispositivi possibili oltre al computer. Intervenite pure con messaggi audio al 3515241101.

Per chi non potrà seguire la diretta, da giovedì 6 agosto sarà disponibile il podcast a questo link.

Un appuntamento da non perdere!