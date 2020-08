Tornano i Black Stone Cherry: guarda il video di “Again”

I Black Stone Cherry sono pronti a pubblicare il loro settimo album in studio. THE HUMAN CONDITION uscirà il 30 ottobre, distribuito da Mascot Records/Mascot Label Group.

L'album è stato ultimato pochi giorni prima del lockdown: un album che, con il progredire degli eventi, si è rivelato inquietantemente preveggente. Come ha ricordato il batterista John Fred Young:

Il disco si apre con questi versi:

People, people, your attention please, I need to tell you about a new disease.