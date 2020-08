Ian Haugland degli Europe e quel tributo a Ozzy Osbourne

Nel 1998, in effetti, il batterista partecipò al tribute album registrato da diversi artisti in onore del prince of darkness: il titolo dell'album è OZZIFIED e il nome di Hugland vi compare nei credits in quanto tastierista e voce del brano Changes, cover del famoso pezzo dei Black Sabbath, per il quale Haugland si scrollò coraggiosamente di dosso la veste di solo batterista per sperimentare con nuovi e diversi mezzi.

Qui sotto la versione di Haugland del brano, cosa ne pensate?