Motörhead: tre batteristi per un unico album

Le registrazioni dell'album iniziarono già nel 1991 e con esso i primi problemi: il batterista Phil Taylor (meglio noto con lo pseudonimo di "Philthy Animal") lasciò la band proprio durante le registrazioni dell'album, poiché sia il suo effettivo talento che la sua dedizione vennero messi in forte dubbio dagli altri membri del gruppo. Così, per la seconda volta dopo l'allontanamento del 1984, Taylor lasciò la band in balia del proprio destino.

Alcune indiscrezioni parlano di licenziamento da parte della band, la cui causa pare essere stata la mancata professionalità del musicista durante le registrazioni dell'unico brano che lo vedeva come batterista: I Ain't No Nice Guy. Un pezzo, tra l'altro, che vedeva anche la presenza di ospiti quali Ozzy Osbourne in duetto cone Lemmy e di Slash dei Guns N' Roses alla chitarra. Sembra, infatti, che Taylor non avesse imparato a memoria la propria parte.