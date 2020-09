Le copertine del rock secondo Google Maps

Cosa si nasconde dietro le più celebri copertine del rock?

Ci sono dischi, dai Pink Floyd a Bob Dylan, che sono diventati iconici quasi più per la loro copertina che per la musica che contengono. Ma vi siete mai chiesti, dove siano state scattate esattamente quelle fotografie?

Qualche anno fa, ci aveva già pensato un "detective del rock": un agente immobiliare, Bob Egan, innamorato perso della musica, che dedicava tutto il suo tempo libero a scovare le location più famose in giro per New York.

I risultati di Bob finirono sul sito PopSpotsNyc.com:

Già da bambino ero appassionato dei luoghi "toccati" dalla cultura pop, così da ragazzo ho fatto un "pellegrinaggio" alla casa di Jack Kerouac a Lowell, poi al college mi sono trasferito al Greenwich Village di New York perché erano i luoghi vissuti da Bob Dylan e Lou Reed. Non a caso sono finito a vivere nel quartiere del primo appartamento di Dylan, vicino a dove venne scattata la foto della copertina di FREEWHEELIN'.

Così, noi abbiamo continuato a fantasticare sulle copertine dei nostri cari e vecchi dischi ed lp. Non vi siete mai chiesti, sognando a occhi aperti, dove stessero camminando felici, giovani ed accoccolati, Bob Dylan e Suze Rotolo nella copertina di THE FREEWHEELIN', o in quale squarcio di cielo stia volando il porcellino rosa di ANIMALS dei Pink Floyd?

In viaggio con Google Maps fra le location più famose del rock

ANIMALS dei Pink Floyd

Decimo album in studio della band, pubblicato nel gennaio del '77, vede in copertina una foto scattata presso la Battersea Power Station, centrale termoelettrica a carbone situata sulla riva sud del Tamigi.

ABBEY ROAD dei Beatles

ABBEY ROAD è il dodicesimo album in studio della band, pubblicato nel '69. Il titolo dice tutto: la celeberrima foto è stata scattata, per l'appunto ad Abbey Road, Londra. Vi abbiamo raccontato in questo articolo come avvenne lo scatto - anzi, gli scatti.

THE FREEWHEELIN' BOB DYLAN, Bob Dylan

L'album è del 1963. Un giovanissimo e ventiduenne Dylan, passeggia con la fidanzata Suze Rotolo nel West Village, New York, precisamente Jones Street.

PHYSICAL GRAFFITI dei Led Zeppelin

Ci troviamo nell'East Village, in un quartiere residenziale di NY, tra il 96 e il 98 di St. Mark’s Place. Oggi i palazzi sono praticamente identici a questo scatto degli anni '70.

(WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY degli Oasis

Lo scatto per il secondo album degli Oasis venne realizzato nel celeberrimo quartiere di Soho, Londra.

MOVING PICTURES dei Rush

Scatto realizzato proprio davanti al Palazzo Legislativo dell'Ontario, a Toronto, nel 1981.