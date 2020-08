I sei scatti che diedero vita alla copertina più iconica dei Beatles

A questa idea del direttore artistico dell'etichetta si aggiunsero alcune indicazioni di McCartney in persona, dalle quali nacque una bozza della copertina.

Pare che ci vollero pochissimi minuti per ottenere lo scatto perfetto: dietro all'obiettivo c'era il fotografo scozzese Iain Macmillan che, trasferitosi da qualche tempo nella capitale inglese per inseguire il suo sogno di diventare un fotografo di successo, era stato contattato da Lennon per lo scatto in questione su consiglio di Yōko Ono che, per prima, aveva notato il suo grande potenziale.

Era una calda mattinata estiva – più precisamente l'8 agosto del 1969 – quando l'otturatore della macchina fotografica di Macmillan si chiuse scattando quella che sarebbe diventata una delle fotografie più influenti del periodo (e non solo).

Mentre il fotografo stava in piedi su una scaletta, un vigile dietro di lui teneva la strada chiusa al traffico giusto per dieci minuti. Ecco svelato il segreto delle pochissime macchine che circolavano per strada nel momento dello scatto.

In realtà, le fotografie scattate da Macmillan furono sei e ognuna di esse venne ispezionata con molta attenzione – e con lente d'ingrandimento alla mano – da McCartney, che solo dopo un attento studio di tutte le possibilità scelte l'immagine che riteneva migliore.

Fu chiaro fin da subito che si trattava di un'immagine e di un album che avrebbero segnato profondamente la storia della musica tanto che, subito dopo la pubblicazione di ABBEY ROAD, diversi fan dei Beatles iniziarono a dare la caccia al Maggiolino bianco parcheggiato sulla sinistra della strada e appartenente a un uomo che abitava nei pressi degli EMI Studios.

In effetti, la targa dell'auto risultava in bella vista nell'immagine e divenne ben presto una sorta di oggetto da collezionisti che tutti volevano acaparrarsi rubandola dall'auto del povero malcapitato.

Insomma, quando si tratta della copertina di ABBEY ROAD, possiamo davvero parlare di una vera e propria opera d'arte che, in quanto tale, è sfuggita alle grinfie del tempo per restare per sempre immersa nella memoria collettiva.