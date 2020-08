L’inno dei Deep Purple nato dalle fiamme

"Smoke on the water and fire in the sky", fumo sull'acqua e fuoco nel cielo. Questa era la visione che vedevano i Deep Purple dalla loro camera d'albergo a Montreux, in Svizzera, il 4 dicembre 1971. Fu il bassista, Roger Glover, a notare per primo l'inquietante spettacolo: il fumo che correva sulla superficie del lago di Ginevra. E fu sempre lui, giorni dopo l'accaduto, in seguito a un sogno, a scegliere il titolo di quella che sarebbe diventata proprio Smoke on the Water. Il brano venne poi scritto in soli 20 minuti.

Ma cos'era successo?

I Deep Purple si trovavano nella località svizzera per registrare proprio MACHINE HEAD. Infatti, a Montreux, altri celebri artisti avevano registrato le loro opere, primi tra tutti i Queen. La struttura prescelta non era una qualunque: si trattava del casinò della cittadina. Quella sera, però, la struttura era occupata: ospitava un concerto di Frank Zappa.

E fu proprio alla fine del concerto che, tra il pubblico, qualcuno (uno spettatore che poi sarebbe stato identificato come Zdenek Spicka) accese un raggio segnaletico all'interno dell'edificio. In un attimo, il casinò di Montreux era in fiamme. Fortunatamente tutti, pubblico e musicisti, riuscirono a mettersi in salvo. Una sorte peggiore toccò al casinò, dal quale si sprigionarono fiamme altissime. Le stesse che i Deep Purple, dalla loro stanza d'hotel, vedranno stagliarsi nel cielo. Le stesse che avvolgeranno il lago di Ginevra in una densa foschia. Era proprio vero: "smoke on the water and fire in the sky".

Arrivammo tutti assieme a Montreux, sul lago di Ginevra, a incidere dischi con uno studio mobile. Avevamo poco tempo: Frank Zappa & the Mothers avevano preso il locale migliore ma qualche stupido con una pistola lanciarazzi ridusse quel posto in cenere. Fumo sull'acqua, fuoco nel cielo.

Ovviamente ciò comportò una notevole difficoltà per la band di Gillan: era ovvio che non avrebbero più potuto incidere nel casinò, occorreva trovare un'alternativa. Questa si trovò nel Grand Hotel di Montreux, grazie anche allo studio di registrazione mobile dei Rolling Stones.

Il riff di chitarra di Smoke on the Water sarebbe passato alla storia.

Anche il casinò ebbe il suo lieto fine: riaprì nel 1975 e, davanti ad esso, in riva al lago, venne collocata una scultura commemorativa. Su uno spartito, essa riporta il titolo e le note della canzone dei Deep Purple.