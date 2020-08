Francesco Di Giacomo: dal Banco del Mutuo Soccorso alla passione per il cinema

Come anticipavamo, però, la musica non fu l'unica passione del cantante che, durante la sua vita, apprezzò molto anche la settima arte.

Di Giacomo coniugò questa passione in diversi modi e spesso prese perfino parte ad alcuni film benché in ruoli piuttosto secondari. La prima pellicola per la quale venne scritturato fu Satyricon (1969) del grande Federico Fellini, in cui interpreta un musicista in un vicolo di Roma.

Fellini, poi, l'avrebbe voluto in altri tre dei suoi lavori: I Clowns (1970), in cui Di Giacomo appare nelle sequenze dedicate al personaggio Giudizio; Roma (1972), che vede l'uomo nelle vesti di un compare del protagonista nella scena del bordello e il celeberrimo Amarcord (1973), ove Di Giacomo interpreta un addetto alla sicurezza del califfo in soggiorno al Grand Hotel di Rimini.

Insomma, parliamo di un artista completo, che non mancò di apprezzare l'arte ogni sua forma essendo, a sua volta, in grado di far apprezzare la propria arte a chi ebbe la fortuna di ascoltarlo.