Il Banco del Mutuo Soccorso ci racconta CANTO DI PRIMAVERA

Ecco perché la band venne aiutata nella stesura dei brani di CANTO DI PRIMAVERA dal musicista Luigi Cinque, amico di Nocenzi, ed ex studente di conservatorio appassionato di musicologia e musica etnica. Proprio con l'aiuto di Cinque, iniziarono le ricerche su testi gitani e poesie legate alla tradizione degli indiani d'America, testi che vennero presi come spunto per la stesura dei brani di CANTO DI PRIMAVERA.

Come dicevamo, l'idea principale del disco era quella di avvicinarsi a un tipo di musica che rispecchiasse le tradizioni popolari, gli usi di contadini e pastori, i loro sogni e i loro ideali. Ciò si rifletteva anche nella scelta degli strumenti utilizzati: un charango, strumento sudamericano fatto con la corazza di un armadillo, un bouzouki greco e delle percussioni afrocubane.

Nocenzi inizia, poi, a raccontare qualche aneddoto proveniente direttamente dalle giornate di registrazione del disco. Per esempio, sapevate che per introdurre il brano che chiude CANTO DI PRIMAVERA, Circobanda, venne utilizzato un coro di scacciapensieri mongoli (strumenti musicali antichissimi originari dell'Asia)? E sapevate, invece, che Luigi Cinque propose di utilizzare uno strano strumento sperimentale composto da una sottile lastra di rame e un filo teso da suonare con un arco da violoncello? E che la base di Niente è stata scritta da Nocenzi tutta in una sola notte di studio per un esame universitario?

Tutti i brani sono stati pensati nel dettaglio per arrivare al cuore degli ascoltatori, come E mi viene da pensare, pezzo semplice ma profondamente emozionante o come Lungo il margine, un dipinto rurale di acquarelli fatti di suoni delicati e commoventi o, ancora, Sono io la bestia, protesta contro il dilagante capitalismo di quegli anni... Insomma, un album chiave della storia del Banco.