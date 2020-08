Lutto nella musica: è morto Justin Townes Earle, cantante e figlio di Steve Earle

Justin Townes Earle aveva deciso di seguire le orme del padre, condividendo, oltre che la passione per la musica, purtroppo anche le battaglie contro le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti.

Dopo il debutto nel 2007 con l'EP YUMA, Earle veva vinto l'Emerging Act of the Year agli Americana Honors & Awards 2009 e il premio Song of the Year nel 2011 con la sua canzone Harlem River Blues. Con otto album alle spalle, era stato anche nominato per Artist of the Year nel 2012. L'ultimo lavoro di Earle, THE SAINT OF LOST CAUSES, era uscito nel 2019.

Ricordiamo oggi l'artista riascoltando la sua Harlem River Blues: