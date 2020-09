TIME PASSAGES: l’album storico di Al Stewart

La storia è la vera protagonista di questo album, che si destreggia tra il racconto della Rivoluzione Francese in The Palace of Versailles e il rapporto controverso tra il politico umanista Tommaso Moro e il re d'Inghilterra Enrico VIII Tudor in A Man for All Seasons.

Senza dubbio, quella che desta più interesse è la traccia che racconta della vita a bordo di un sottomarino: Life in Dark Water.

Oh come away from the day, here I stay

Living on the bottom of the sea

Down metal snake corridors steely grey

Engines hum for nobody but me

No sound comes from the sea above me

No messages crackles through the radio leads

They'll never know, never no never

How strange life in dark water can be.