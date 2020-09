Intervista a Enzo Gentile: gli ultimi giorni di Jimi Hendrix

Nella prefazione del libro, Leon Hendrix scrive: “Mio fratello nel fare musica sembrava essere toccato dalla grazia”. Ecco, Jimi non era solo una star. Come tu e Roberto mettete in luce, Jimi era anche un ragazzo comune, che si sentiva a disagio in mezzo alle feste (lo dice anche lui stesso a Patti Smith!). Quanto c'era a tuo parere di magico e quanto invece di umano, di concreto, nella figura di Hendrix?

Quello che c'era di umano lo abbiamo scoperto anche noi mettendoci a cercare! Abbiamo proprio visto come nei giorni a Londra, senza impegni di tour, Hendrix faceva shopping con la fidanzata, andava al cinema, prendeva il tè. Tutto questo va a rappresentare una figura che è lontanissima dalla star maledetta. Certo, Jimi era creativo e rivoluzionario attraverso la musica, ma poi nella vita di tutti i giorni era una persona molto espansiva, molto generosa (concedeva interviste e autografi a chiunque!). Era una persona avvicinabilissima e non viveva sotto una campana di vetro. Stava cercando un po' di serenità…

Ecco, a proposito di questa serenità tanto agognata... Leon parla di Jimi come di un ragazzo travolto da una “macchina infernale che lo ha stritolato”. Che idee vi siete fatti sulla morte di Hendrix, tra miti e fake news?

Abbiamo innanzitutto escluso che fosse stata una morte per droga o che fosse stato addirittura un complotto. E poi il fratello scrive “mio fratello è stato ucciso”, ma è un omicidio simbolico, metaforico… Hendrix era sicuramente stretto tra molti interessi, tra molte persone che pretendevano da lui qualsiasi cosa e questo lo aveva sicuramente indebolito. Quella vita lì la voleva sicuramente sospendere, voleva dedicarsi ad altro.

In Danimarca, poco prima del concerto, Hendrix dice: “Io sono l’autista dell’autobus e voi i miei passeggeri”. Questo commento, come tu stesso scrivi, riassume tutta la sua musica: Jimi è il capitano, vuole portare gli ascoltatori nel suo viaggio spaziale, dove le onde sonore possono stimolarli. Credi che ci sia qualcuno, al giorno d'oggi, che abbia raccolto l’eredità di Hendrix e sappia fare musica con la stessa intensità?

Direi di no, in una forma diretta, anche se sicuramente il suo modo di suonare è stato molto influente per più generazioni. Sono in tanti i musicisti che parlano di Hendrix come di un'ispirazione presente. Questo non vuole dire, però, che ci sia quel tipo di luce, di tensione, di spiritualità che c'era con Hendrix. È cambiato anche molto il mercato, la forma con cui si porta la musica alla gente. Negli anni in cui Hendrix suonava, si ascoltavano gli LP con gli amici, c'era una ritualità che oggi con la pubblicazione istantanea in rete di qualsiasi prodotto si è venuta a perdere. Questo ha trasformato molto anche il modo in cui lavorano gli artisti.

Quindi in un mondo come quello di oggi, dominato da un mercato musicale di tipo diverso, che senso ha parlare ancora di Jimi Hendrix?

Beh, si potrebbero fare esperimenti. Fare ascoltare alcuni suoi pezzi senza dire a quale epoca appartengano. Sicuramente molti brani hanno un'attualità e una modernità indiscutibili. Molti brani che hanno 52 anni potrebbero sopravvivere di fianco all'ultimo album di Lenny Kravitz o dei Red Hot Chili Peppers… A differenza di altri artisti, morti più o meno nella stessa epoca, di cui si parla solo al passato, credo che di Hendrix si possa parlare anche al presente perché la sua musica non è invecchiata.

Dedichi l'ultima parte del tuo volume alle “storie degli altri” e ai fatti storici del 1970. La figura di Hendrix non è isolata, ma inserita in un contesto preciso. Come avete pensato a questo pezzo di storia?

Per quanto riguarda il recupero di queste notizie, è una cosa che mi piace molto. Penso che non si possa giudicare un fatto storico o un prodotto artistico senza inserirlo nel contesto a cui appartiene. È un’operazione anche semplice, abbastanza meccanica. Mettiamo insieme, vediamo cosa succede in quel periodo, vediamo il gusto del pubblico. Da qui, secondo me, emerge una volta di più la grandezza di Hendrix, la sua unicità: se diamo un’occhiata alla musica che c’era alla radio o in classifica in quell'istante, ci accorgiamo di come molte di quelle cose le abbiamo dimenticate, sono revival. La musica di Hendrix non lo è.

Ultima domanda. Progetti futuri che ci vuoi anticipare?

Al momento, davvero, non ne abbiamo. So che Roberto, che lavora sul blog, continua a cercare materiale. Tra due anni sarà l'ottantesimo anniversario della nascita di Jimi... magari ci viene in mente qualcos'altro, per ora non so. Io credo che abbiamo chiuso un capitolo dal punto di vista editoriale, un capitolo di cui siamo soddisfatti. Quello che è uscito è quello che ci sentivamo di fare.