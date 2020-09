Il ricordo di Amy Winehouse tra le note di “Back To Black”

Anche il video musicale della canzone riflette lo spirito di Amy. Un'anima soul, che si muove lungo le sfumature old fashioned di una storia d'amore drammatica scritta in bianco e nero, come nei film anni Cinquanta. E tutto in lei riflette quell'aura nostalgica, dove il dolore si perde dietro la poesia delle sue parole.

We only said goodbye with words

I died a hundred times

You go back to her

And I go back to

I go back to us.