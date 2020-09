SONGS OF FAITH AND DEVOTION: i singoli dei Depeche Mode su vinili 12”

Continua la serie di pubblicazioni di Sony Music Entertainment dei singoli estratti dagli album dei Depeche Mode , stampati su vinili 12''. SONGS OF FAITH AND DEVOTION arriva il 30 ottobre.

SONGS OF FAITH AND DEVOTION THE 12'' SINGLES, la raccolta per collezionisti in edizione boxset deluxe, contiene 8 vinili 12" con i singoli I Feel You, Walking In My Shoes, Condemnation e In Your Room, oltre alle B-sides, mix e registrazioni live estratte dall'album fondamentale per la carriera dei Depeche Mode: SONGS OF FAITH AND DEVOTION.

L'album ha avuto il merito di introdurre i fan alle canzoni d'autore della band, tra cui, una tra tutte, I Feel You, il singolo che ha raggiunto la cima delle classifiche mondiali.

Sin dagli inizi della loro storia, i Depeche Mode hanno sempre promosso la produzione in vinile da 12", convinti della singolare potenza del formato e dell'innovazione che proponeva. Il formato singolo da 12" ha infatti permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore mentre la bellezza del packaging permetteva lo sviluppo di un'estetica visiva sofisticata e imponente.

I Depeche Mode hanno quindi supportato questo strumento per riproporre la propria produzione discografica di singoli e offrire allo stesso tempo anche versioni remix degli stessi o altre deliziose rarità in esclusiva per i loro fan.