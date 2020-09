La vedova di Chris Cornell rilascia una versione inedita di “Only These Words”

In occasione del 16esimo compleanno della figlia Toni, Vicky Cornell ha pubblicato una versione inedita di Only These Words, scritta dal padre per la figlia.

Only These Words non è una canzone sconosciuta ai fan di Chris Cornell. L'ex frontman dei Soundgarden la pubblicò infatti all'interno di HIGHER TRUTH, album solista del 2015.

Ora, tuttavia, è stata resa disponibile in rete una versione inedita. L'occasione è il sedicesimo compleanno di Toni Cornell, figlia di Vicky e Chris e destinataria del brano. Vicky Karayiannis ha condiviso sull'account Instagram ufficiale dell'artista l'audio della demo, mai pubblicata prima d'ora, accompagnato da una commovente dedica:

Tuo padre sarebbe così orgoglioso della donna intelligente, forte, bella e sicura di sé che stai diventando. Sei così amata, e dai così tanto amore, liberamente e incondizionatamente. La tua prima frase è stata "Ti amo" al tuo fratellino quando l'hai conosciuto. Come cantava tuo padre in modo così perfetto "Solo queste tre parole che ripetono... ti amo...". Continua a fare grandi cose, mia dolce ragazza. Lui è sempre con te! E per festeggiarti con tutti, condivido parte della versione originale di papà di "Only These Words". Buon sedicesimo compleanno.

Toni aveva solo 12 anni quando perse il padre, quel triste 18 maggio del 2017. Insieme alla madre, da allora, si è impegnata a tenere viva l'eredità artistica di Cornell, pubblicando canzoni del padre e cover personali di alcuni brani.