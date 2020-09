SHOUT AT THE DEVIL e quella copertina sinistra scandalosa

Complice poi la rielaborazione grafica del simbolo magico del pentacolo, capovolto in modo che i simboli di terra e fuoco, legati alle punte inferiori della stella, fossero in cima e schiacciassero la punta simbolica dello spirito. Insomma, un semplice tocco, che però accentuava l'evocazione spiritica e maligna dell'immagine. L'Elektra Records decise di sostituire il pentacolo con una griglia quadripartita con le immagini dei musicisti. Una combinazione simile alla copertina dei Beatles che accompagnava Let It Be. Non ci stupiamo, quindi, di trovare tra i brani dell'album una cover hard di Helter Skelter.

Una scelta molto delicata dato che, meno di quindici anni prima, quello stesso titolo macchiava di sangue omicida le pareti di casa Polanski, dopo il pluriomicidio architettato da Charles Manson.

Così non c'erano molte vie di fuga per la band, che adottò per quell'album un sound dark, urlato e martellante costruito su uno scenario mortifero e carnale. Anche se questi aggettivi non si addicono al glam dei Mötley, che sapevano coronare con uno stile affascinante e catchy qualsiasi loro esibizione.

Insomma, il loro album raccoglie quello specifico spirito, tra alcool, belle ragazze, risse e un desiderio bruciante di urlare la loro gioventù. E, nonostante la censura, alla fine i Mötley riuscirono anche a conquistarsi la copertina che volevano, nel 2000.