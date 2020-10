Le macabre storie di REIGN IN BLOOD degli Slayer

Nell'ottobre del 1986 gli Slayer consacrano un genere musicale, il thrash metal, con un celebre album dai contenuti alquanto macabri. Avete un po' di paura?

Nel 1986 la scena musicale trash metal se la contendevano MASTER OF PUPPETS dei Metallica e REIGN IN BLOOD degli Slayer. Per non parlare di altri gruppi come i Kreator e i Megadeth. Tuttavia, solo gli Slayer riuscirono a imporsi come leader del genere, promessa fondativa del futuro death metal.

Tutti li conoscevano, sin da quando, nel 1981, due chitarristi si erano incontrati a un concerto dei Judas Priest con un'idea comune in mente. Da un lato Jeff Hanneman, collezionatore di cimeli nazisti per interesse storiografico, dall'altro Kerry King. Due ragazzotti americani dai lunghi capelli che portarono nella loro neonata band il cantante e bassista cileno Tom Araya e il batterista cubano Dave Lombardo. Così nacquero gli Slayer, in un'epoca dove il metal si stava consolidando nelle sue più svariate sfumature.

E gli Slayer si fecero notare sin da subito con una combinazione di growl, groove violenti e feroci alla batteria e velocissimi assoli. Una prima impressione densa, vulcanica, oscura e rivoluzionaria, che crea un intrigante e macabro nuovo genere musicale. E lo testimoniano anche i testi delle canzoni, nate dalla penna di Hanneman, che rimandano a temi quali il nazismo, l'omicidio, la necrofilia, la guerra e la violenza. Argomenti ruvidi, aggressivi e d'impatto, così come il sound che li accompagna.

Per questo non si può rimanere indifferenti alla presenza martellante e viscerale degli Slayer che, guidati dalla voce di Araya, ricreano scene demoniache e velate di un odio e una violenza sotterranea e implosiva, destinata a riversarsi fiammante sul palcoscenico. E su queste premesse nasce e si sviluppa REIGN IN BLOOD.