Bob Marley: per la prima volta in vinile UPRISING LIVE

Esce il 13 novembre, per la prima volta in formato vinile, il racconto in musica dell'ultimo tour di Bob Marley, che fece tappa anche in Italia. Tutti i dettagli:

Sono passati settantacinque anni dalla nascita dell'artista giamaicano e quasi quaranta dalla sua scomparsa (qui per qualche curiosità su di lui). Il ricordo di Bob Marley, nei suoi fan, resta più vivo che mai.

Il 13 novembre verranno pubblicate per la prima volta in vinile le versioni in 3LP neri e in 3LP colorati di UPRISING LIVE.

Non un disco qualsiasi, ma l'ultima toccante testimonianza dal vivo dell'artista.

Lo Uprising Tour ebbe luogo in Europa nel 1980, da maggio a luglio. Seguirono altre cinque date negli Stati Uniti, nel settembre dello stesso anno. Qualche fortunato fan italiano ricorderà probabilmente il memorabile concerto tenutosi allo Stadio San Siro a Milano il 27 giugno e, il giorno successivo, allo Stadio Comunale di Torino.

Fu l'ultimo tour del musicista giamaicano prima della morte, sopraggiunta l'11 maggio 1981 all'età di 36 anni, poco dopo la pubblicazione di UPRISING, canto del cigno di Marley.