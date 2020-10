Come i Creedence Clearwater Revival si dissero addio

Negli anni della Guerra del Vietnam, delle manifestazioni pacifiste e delle manganellate della polizia, la canzone fu interpretata come un inno contro la guerra. In realtà, il brano si piega a molteplici interpretazioni, ma quella più profonda riguarda l'intimo dialogo che John rivolse a suo fratello e alla band che l'aveva accompagnato negli ultimi anni.

Il cantante in cuor suo sapeva che il suo era un poetico commiato e che, nonostante la certezza del sole dopo la tempesta, non sarebbe più tornato sereno come prima. Se la sofferenza non è eterna, ma la felicità è solo un boccone di vita, allora tutti ci godiamo ciò che sta nel mezzo. Un appagamento temporaneo, labile, che però resiste grazie alla gloria dei momenti passati. Come la luce in un giorno di pioggia.

Così Have You Ever Seen The Rain? è il canto del cigno dei CCR, ma è anche un inno alla speranza, in tutte le sue sfumature, anche quelle più impreviste. Per questo innumerevoli cover si sono accodate a questo brano esemplare, anche colonna sonora del film da Oscar Philadelphia (1993).

Chissà se John Fogerty, nei giorni di pioggia, ricorda ancora quell'ottobre del 1972.