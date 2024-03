La madre di Dave Grohl da voce alle mamme di tutti i muscisti

Parlano le mamme del rock

Si parla tanto, tantissimo, della vita privata di musicista e rocker ma nessuno, forse, aveva mai rotto il silenzio delle loro mamme. Così, ci ha pensato la mamma di Dave Grohl, la Signora Virginia Hanlon Grohl, che ha scritto il libro "From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars".

La mamma di Grohl, ha parlato di come ci si sente ad essere la madre di una rock star, e ha intervistato altre donne nella sua identica situazione: dalla mamma di Mike D dei Beastie Boys, a quella di Geddy Lee, Tom Morello e altre. Ad aver colpito in particolar modo Dave, sono state le parole della mamma di Amy Winehouse, perchè la sua storia ha alcune particolari analogie con quella dell'amico, ed ex collega Kurt Cobain.

L'ispirazione, è venuta a Virginia Grohl un po' per caso, quando si è resa conto di aver incontrato altre "mamme-rock" veramente di rado ai vari concerti. Così, si è ritrovata a intervistare ben 18 donne, tutte madri, tutte che hanno risposto la stessa cosa, nonostante le sfumature e le personalità incredibilmente differenti: "Oh, non c'è niente di interessante su di me, tranne mio figlio." Ovviamente, come ha fatto notare la Signora Grohl, non era affatto vero.

"Ad esempio, la mamma di Mike D, Hester Diamond, è esperta del mondo dell'arte, mentre quella di Geddy Lee, Mary Weinrib, è sopravvissuta all'Olocausto e ha tirato su la famiglia da sola, dopo la morte del marito" ha raccontato Virginia Grohl.